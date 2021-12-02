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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da öğretmenler arası ses yarışması

İHA

Van'da öğretmenler arası ses yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası ses yarışması düzenliyor.
İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek olan ‘Öğretmenim ses yarışması’ ile yetenekli seslerin keşfedilip, müzik dünyasına kazandırılması hedefleniyor.
Öğretmenim ses yarışması ile ilçe geneline yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını belirten İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hem öğretmenlik yapan hem de sesine güvenen öğretmenleri yarışma çatısı altında buluşturacaklarını söyledi. Yarışmaya katılacak eserlerin şarkı sözlerinin, anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere, cumhuriyetin niteliklerini benimsetici görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Atatürk ilkelerine aykırı olmayacak nitelikte olması gerektiğinin altını çizen yetkililer, “Öğretmenim Ses Yarışması” başvuruları 2 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 17 Aralık 2021 tarihinde son bulacak. Alanında uzman kişilerin jüri üyeliğini yürüteceği yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın hediye edilecek. Yarışmanın başvuruları ise online yapılacak olup katılımcılar https://forms.gle/GSİKJeSYRidDKrtj8 adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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