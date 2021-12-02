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AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas, “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Dönmez’e Van’ın enerji yatırmaları konusunda ihtiyaç duyduğu talepleri ileten Arvas, “Enerjinin insan hayatındaki önemi, yalnızca günlük ihtiyaçlardan ibaret değil, aynı zamanda sağlıktan ulaşıma, sanayiden eğitime, tarımdan iletişime kadar birçok sektörde zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlayışla Van’ın bölge olarak avantajlı olduğu enerji kaynakları ve tabii kaynaklar yani doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılarak, çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesi ve Van’ın refahına katkı sağlayacak ekonomik değere dönüştürülmesi hususlarında Enerji Bakanımız ile sürekli diyalog halindeyiz. Kamuoyunun bildiği üzere daha önce yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde Van’da yenilenebilir enerji kaynak alanı yatırımlarına öncülük etmiştik. Aynı şekilde Van’ın yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik ve doğalgaz yatırımları konusunda taleplerimizi arz ederek istişarelerde bulunduk” dedi.

“Elektrik enerjisi ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir”
Van’da nüfusun artması, kentleşme, yaşam kalitesinin yükselmesi gibi birçok faktörün etkisiyle elektrik tüketiminin de arttığına dikkat çeken Arvas, “Bu nedenle elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak amacıyla bakım onarım ve kapasite yatırımlarının arttırılmasını talep ederek, kesintisiz enerjinin sağladığı aydınlık Van hedefine ulaşmak için destek istedik. Enerji, üretimde kullanılması zorunlu ve toplumların refah seviyelerinin yükseltilmesi için de gerekli bir girdidir. Ekonomik gelişmenin en temel yapı taşlarından biri enerji kaynağıdır. Enerjide sahip oldukları gelişmiş altyapı imkanları sayesinde birçok şehir, bugün ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumdadır. Van gibi gelişme potansiyeli şehirler için ise enerji hem bir çözüm hem de problemin esas kaynağını oluşturmaktadır. Van ilimizde yıllara dair yatırımlardan kaynaklı oluşan aksaklıklar elektrik dağıtım sisteminde sıkıntılara neden olmaktadır. 2021 yılı sonunda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılı yatırım dönemlerinde bunun yeni yatırımlarla telafi edilmesi konusundaki beklentilerimizi de Sayın Bakanımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

“Doğalgazın ulaşamadığı ilçeler, mahalle ve sokaklar için talepte bulunduk”
Van’da yaşayan herkesin doğalgaz konforundan faydalanması için taleplerini de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ilettiklerini belirten Arvas, “Kullanım rahatlığı olan, can ve mal güvenliği yüksek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için tercih sebebi olan doğal gaz yatırımları maalesef bu yıl pandemi şartları nedeniyle yetersiz kalmış, vatandaşların talepleri karşılanmamıştır. İnşallah 2022 yılında şebeke yatırımları konusunda hedeflerimizi büyüterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğal gazın ulaşmadığı yerleşim yerleri için de çalışma yaparak bu konuda gayret gösteriyoruz. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye Başkanlarımızın gayretleri neticesinde Gevaş ilçemize de doğalgaz geldi, kazı çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Gürpınar ve diğer ilçelerimize doğalgaz arzı için çaba gösteriyoruz. İnşallah imkanlar ölçüsünde doğalgazı tüm ilçelerimizi ulaştıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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