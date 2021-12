Van Valisi Bilmez, ekmeğe zam girişimini durdurdu Van’da ekmeğe zam girişimine Valilik ayarı “İmza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe herhangi bir zammın olmadığını belirterek, “Ekmeğe zam girişimi geri alındı” dedi.



Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı bugünden itibaren ekmeği 2,5 TL’den satılacağını açıklamıştı. Oda başkanlığı, ekmek fiyatının yeni uygulaması olarak ana maddelerinin yanı sıra; vergi, sigorta, kira, elektrik, doğal gaz ve odun gibi giderlerin tamamının zamlanmasını gerekçe göstermişti. Alınan zam kararı ise Valilik onayı olmadan fırıncı esnafına bildirilmişti. Ancak Valilik onayı olmadan alınan zam kararı geri alınırken, ekmek önceki fiyatıyla satılmaya devam edileceği bildirildi.



“Zam değil, zam girişimi oldu”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe zam değil, zam girişimin olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Yetkililerle görüştük. Süreç tamamlanmadan fırıncılara bildirilmiş. Bize tebliğ edilmemiş ve bizim de imza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı. Yetkililerle görüşmemiz sonucu bu zam geri alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği birebir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir” diye konuştu.



“Kimsenin fırsatçılık içinde hareket etmemesi gerekiyor”

Süreçte kimsenin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin altını çizen Bilmez, “İlerde şartlar olgunlaştığında, gerçekten girdi maliyetlerinde bir artış olduğunda tekrar bölgedeki fiyatları göz önünde bulundurarak fiyat belirlenir. Ancak şu an zam girişimi alındı” şeklinde konuştu.

