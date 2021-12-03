Başkale’de tır devrildi: 1 yaralı

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– Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanHakkâri karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Van’dan Hakkâri istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFS 961 plakalı Mercedes marka tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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