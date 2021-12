3 Aralık Dünya Engelliler Günü için anlamlı etkinlik

Van’ın Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan işaret dili kursu öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle işaret diliyle çekilen klipte ‘en büyük engel sevgisizliktir’ mesajı verildi.

Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İşaret Dili Kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İşaret Dili Eğitmeni Sibel Seyhan yönetiminde işaret diliyle video çektiler. Çektikleri videoda “Unutmayın en büyük engel sevgisizliktir, bir gün değil her gün sizinleyiz” mesajı verildi.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık oluşturma adına önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Engellilerimizi bir gün değil her gün hatırlıyoruz. Ellerimizle size ses olmaya çalışıyoruz ve her zaman yanınızdayız” dedi.

