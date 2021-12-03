Tır devrildi: 1 yaralı

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Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanHakkari karayolu üzerindeki Karasu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen İran plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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