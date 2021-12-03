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Van Büyükşehir Belediyesi yıllık bin 500 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi yıllık bin 500 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde yıllık yaklaşık bin 500 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının kontrolünde olan Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi, kurulduğu 2007 yılından bugüne aktif bir şekilde çalışıyor. Van ve Hakkari illerinde bulunan sağlık kuruluşlarından toplanan atıklar, modern taşıma yöntemleri ile tesise getiriliyor. Tıbbi atıklar yükleme konteynerlerine yüklenerek, atık kayıt sistemine kabulü yapıldıktan sonra sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra otoklav içerisine alınan tıbbi atıklar 140 derece 3 bar basınç altında steril edilerek evsel atık formunu almış olur. Steril edilmiş atıklar daha sonra kırıcıdan geçirilerek düzenli depolama sahasına gönderiliyor.
Ayda ortalama 120 ton tıbbi atık bertaraf edilen tesis, Van Büyükşehir Belediyesinin bütçesine de maddi katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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