İpekyolu’nda Dünya Engelliler Günü etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi organizasyonunda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Van’da özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın eşi Cansu Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İpekyolu Belediyesi birim müdürleri ile özel rehabilitasyon merkezinin kurucu müdür ve eğitmenleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Cansu Aydın, özel gereksinimli bireylerle tek tek yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ardından HacivatKaragöz gösterileri ile özel gereksinimli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Burada konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Sizlere sevgimizi göstermek istedik, o yüzden bugün buraya geldik. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri gördüğümüz için çok mutluyuz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

DÖKDER Başkanı Yusuf Ertaş ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık oluşturmak adına önemli bir gün olduğunu belirterek, “Ancak Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak amacımız sadece 3 Aralık’ta değil her zaman akıllarda bulundurulması, farkındalık oluşturulmasıdır. En azından empati kurulmasını istiyoruz. Bu tarz etkinliklerin sıklıkla yapılması temennisiyle özellikle Cansu Aydın Hanımefendi’ye çocukları yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca İpekyolu Belediyesine etkinliklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Sibel Çiçek Pektutan da, 15 yıldır sektörün içinde olduğunu belirterek, “3 Aralık için söylenebilecek en güzel şey sadece 3 Aralık değil her gün özel ve anlamlı. Engelliler ismini hiçbir zaman kabul etmedik. Özel çocuklarımız diyoruz. İdarecilerimizin, yöneticilerimizin, dostlarımızın, hatta tüm insanlığın, özel çocuklarımızın yanlarında oluşu bizi ayrı mutlu ediyor. İpekyolu Belediyesine, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bugün için değil her zaman çocuklarımızın bir sıkıntıları olduğunda bizlere destek verdikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Program, Cansu Aydın’ın çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.