Vali Bilmez: “Asıl engel sevgisizlik ve merhametsizliktir” Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, asıl engelin sevgisizlik ve merhametsizlik olduğunu söyledi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Buradaki etkinliğin ardından Merkez İmam Hatip Lisesinde devam eden programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, il genelinde yaptıkları düzenlemelere rağmen bazı vatandaşların araçlarını engelliler için yapılan rampanın önüne park ettiğini belirtti. Yeni alınan halk otobüslerinde engelli rampasının bulunduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Onun için altyapının, mevzuatın düzeltilmesi yetmiyor. İnsanların bilinçlerinin, bakışlarının da değişmesi gerekiyor. Bugün sağlıklı olan her bir ferdin yarın o durakta otobüs bekleyen bir engelli olabileceği bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. Asıl engel sevgisizlik ve merhametsizliktir. Herkesi engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapmaya davet ediyoruz. Acımaya değil, hiçbir engellinin acımaya ihtiyacı yoktur. Onları en çok üzen şey de ona acıma hissi ile yaklaşmak. Onlar anlaşılmak istiyor. Onlar sosyal hayatta yerini almak istiyor. Onlar bizlerle aynı ortamda hayatını idame etmek istiyor” diye konuştu.

Programda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Mengi, "Genel Bağlamda Engellilik" konusundaki sunumuyla devam etti. Müzik dinletisi, tiyatro gösterisi, halk oyunları ve zeybek gösterisinin ardından etkinlik engelli öğrencilerin hazırladığı serginin gezilmesiyle son buldu.

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