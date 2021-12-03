Van’da engelliler için pandomim gösterisi sergilendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla pandomim gösterisi sergilendi.

İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturulması amacıyla bir program düzenlendi. Bu kapsamda “Engel Olma Sevgiyi PaylaşYabancılaşma" sloganıyla pandomim gösterisi sergilendi. Mustafa Çohaz Kavşağı’nda 3 dakika boyunca trafik durdurularak sergilenen pandomim gösterisine vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.

Gösteri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, toplumun dikkatini engelli bireylerin üzerine çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Pandomim gösterisiyle amaçlarının engelliler arasındaki iletişim problemini toplumun gündemine getirmek olduğunu ifade eden Müdür Ercek, “En büyük engelin iletişimsizlik olduğunu biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin bizden beklentisi de toplumun kendilerine kucak açmaları, onlara engel olmamaları ve sahip çıkmalarıdır” dedi.

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