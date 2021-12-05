Van'da durdurulan araçta 35 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da jandarmanın teknik takibi sonucu durdurulan araçta 35 kilo 824 gram eroin ile geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araç ile uyuşturucu sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı teknik takibe aldı. Takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü N.T. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-05 09:15:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.