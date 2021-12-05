Van’da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

İHA

Van’da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde araç ile uyuşturucu madde sevki yapılacağı duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, “4 Aralık 2021 günü saat 19.30 sıralarında bahse konu araç durdurularak yapılan aramada, içerisinde 70 adet paket halinde toplam 35 kilo 824 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü N.T. isimli şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Van’da kış lastiği denetimi
Van'da durdurulan araçta 35 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da durdurulan araçta 35 kilo eroin ele geçirildi
İran sınırında parçalanmış ceset bulundu
YEREL HABERLER İran sınırında parçalanmış ceset bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Van Büyükşehir ...
Van’da aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da aranan 74 kişi hakkında işlem yapıldı
Köpeklerin drone ile imtihanı kamerada
YEREL HABERLER Köpeklerin drone ile imtihanı kamerada
Van'da Uygun AVM’de indirim izdihamı
YEREL HABERLER Van'da Uygun AVM’de indirim izdihamı
Van'da AVM açılışında izdiham
YEREL HABERLER Van'da AVM açılışında izdiham
Van Gölü’nün çekilen sahilinde çöp topladılar Çöp toplayarak Van Gölü’ndeki kuraklığa dikkat çektiler
YEREL HABERLER Van Gölü’nün çekilen sahilinde çöp topladılar Çöp ...
Engellilerin performansı izleyenleri büyüledi
YEREL HABERLER Engellilerin performansı izleyenleri büyüledi
Kaymakam Kundakçı özel çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı özel çocuklarla bir araya geldi
Edremit’te ‘Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ sona erdi Edremit’in şampiyonu Yüksek Gerilim oldu Turnuvanın final maçı göz doldurdu Etkinliğe 32 takım katılırken, 75 karşılaşma yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Geleneksel Mahalleler Arası Futbol ...
Acil doktorundan sahte içki uyarısı: Tüm zehirlenmelerden en tehlikesi
YEREL HABERLER Acil doktorundan sahte içki uyarısı: Tüm ...
Van Büyükşehir Belediyesi bir yılda kırsal kalkınmaya 40 milyon lira harcadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi bir yılda kırsal kalkınmaya ...
Bahçesaray Müftülüğünden engelli şahsa akülü sandalye
YEREL HABERLER Bahçesaray Müftülüğünden engelli şahsa akülü sandalye
33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı
YEREL HABERLER 33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı
Van Büyükşehir Belediyesi engellilere unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi engellilere unutulmaz bir ...
Van'da, sosyal medya üzerinden banka dolandırıcılığı yapan 2 kişi  suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, sosyal medya üzerinden banka dolandırıcılığı ...
Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandı
Başkale’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Başkale’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
Van’da engelliler için pandomim gösterisi sergilendi
YEREL HABERLER Van’da engelliler için pandomim gösterisi sergilendi
Van'da, trafiğe kapatılan kavşakta engelliler için 'pandomim' gösterisi
YEREL HABERLER Van'da, trafiğe kapatılan kavşakta engelliler için ...
Vali Bilmez: “Asıl engel sevgisizlik ve merhametsizliktir” Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Asıl engel sevgisizlik ve ...
Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Edremit Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.