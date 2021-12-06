Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD alınan bilgiye göre, saat 00.45'de merkez üssü Tuşba olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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