Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Van Valiliği, Tuşba ilçesinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Saat 00.46'da merkez üssü Tuşba olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Van Valiliği, Tuşba ilçesinde saat 00.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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