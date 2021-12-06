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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

DHA

Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)


BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.
BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin deprem bölgesine hareket ettiklerini belirterek "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
AFAD'dan yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Van. Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Van´ın Tuşba ilçesinde saat 00.46 da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. Behçet DALMAZFerhat EKİNCİ/VAN-ANKARA,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Van VANANKARA, (DHA)-
2021-12-06 01:44:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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