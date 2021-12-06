Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)



VAN'DA, DEPREMİ HİSSEDENLER KORKUYLA SOKAĞA ÇIKTI

Van'da meydana gelen ve Ağrı ile Bitlis ve ilçelerinden de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremle endişelenen bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Deprem sırasında oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki dairesinde olduğunu söyleyen Hakan Korkmaz, "00.46 sıralarında meydana gelen deprem sırasında arkadaşlarımla evdeydim. Önce çok kötü bir ses duydum. Sonra arkadaşlarım bana deprem olduğunu söyledi. Biraz korktum. Herkes bağırıp, çağırarak dışarı çıktı. Şu an kendimi kötü hissediyorum. Bizim daire 6'ıncı katta olduğu için hepimiz korktuk. Biraz dışarıda kalıp sonra evimize geçeceğiz." dedi.

Depremi hisseden Mustafa Zakir ise "Depremi evde yemek yerken hissettim. Maalesef çok korktuk. Korkuyla birlikte kendimi dışarı attım. Şu an çarşıda dolaşıyorum. Biraz daha dışarıda kaldıktan sonra evime geçeceğim." diye konuştu.

BELEDİYE İŞÇİSİ ÇALIŞIRKEN DEPREME YAKALANDI

İpekyolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Talat Alan da, çöpleri toplarken depremi hissettiğini ve o sırada çok korktuğunu anlattı.Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-06 03:11:03



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