Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı 

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Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'da polisin düzenlediği operasyonda 4'ü PKK propagandası, 9'u FETÖ üyeliği suçlamasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-06 08:07:41



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