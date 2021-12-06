Van’da 28 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 28 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Kasım 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 67 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 42 şahıs yakalanmış ve 23 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 60 bin TL değerinde altın, 50 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi, 8 bin TL değerinde elektronik malzemesi, bin 800 TL değerinde giyim malzemesi, 200 metre uzunluğunda kablo, 18 adet kalorifer peteği, 2 adet alüminyum korkuluk, 2 adet demir korkuluk, 1 adet bisiklet, 1 adet buzdolabı ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 13 adet dolu tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 2 aranan şahıs yakalanmış, 12,06 gram kubar esrar, 1,40 gram eroin, 0.57 gram metamfetamin ile 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet sahte pasaport, 1 adet çalıntı güneş gözlüğü ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

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