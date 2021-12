Karayolları yerleşkesini mesken tutan tilki görenleri şaşırtıyor

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yerleşkesini mesken tutan tilki, her akşam geldiği yerleşkede personeller tarafından besleniyor.

Yiyecek ararken Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü yerleşkesine gelen yavru tilki, burada personeller tarafından beslenmeye başlandı. Gündüzleri kırsal alana kaçan tilki, yaklaşık 3 aydır her akşam müdürlüğün yerleşkesine geliyor. Tilkinin neredeyse her akşam geldiğini ve personellerin verdiği yiyeceği yedikten sonra gözden kaybolduğunu dile getiren yetkililer, yaban hayata sahip çıkan personele teşekkür ettiler.

Çevre sakinleri ise en büyük endişelerinin tilkinin bölgede geçen araçların altında kalıp yaralanması olduğunu belirterek, bundan dolayı sürücülerin özellikle akşam saatlerinde hız konusunda duyarlı davranmalarını istediler.

