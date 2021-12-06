Van'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 7.62 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edilirken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabında depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de raflardaki eşyaların yere düşmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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