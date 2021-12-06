Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (2)

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SARSINTI ANI KAMERADA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anında otelin güvenlik kamerasına yansıyan ve evde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; otelin lobisindeki çiçeğin sallandığı ve müşterilerin odalarından çıktığı anlar yer aldı. Bir evdeki avizenin sallanma anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-06 12:01:54



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