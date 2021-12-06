Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (3)

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DEPREM ANI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde marketin raflarında bulunan gıda paketlerinin sallandığı, dışarı çıkan bazı vatandaşların ise ısınmak için ateş yaktığı yer aldı. Yine görüntülerde deprem nedeniyle bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştuğu görülüyor. Barış KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş VAN-DHA

2021-12-06 12:35:45



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