Van’da pide salonları denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ekmek fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine pide salonlarını denetledi.

Halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, pide salonlarının bugün ekmek çıkarmayacağı iddiaları üzerine kent genelinde denetim yaptı. Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde pide salonlarının açık olduğu görülürken, 1 lira 80 kuruştan satılması gereken 210 gram pidenin 2 lira 50 kuruştan satıldığı tespit edilen pide salonlarına cezai işlem uyguladı.

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan zam, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in girişimleri sonucu geri alınarak, kentteki 5 fabrika ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasından torba unun 188 liradan satılması noktasında anlaşmaya varıldı. Buna rağmen zammı uygulamak isteyen işletmeler tek tek uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Bazı internet sitelerinde bugün pide ve lavaş ekmek çıkaran fırınların kepenk kapatacakları yönünde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve fırınların açık olduğunu belirten Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, kentteki 30 pide salonunun hepsinin açık olduğunu ve ekmek noktasında bir sorun olmadığını belirtti.

Öte yandan, Van'ın Erciş ilçesinde yapılan hijyen, gramaj ve fiyat denetiminde düşük gramajlı ve yüksek fiyata ekmek sattığı tespit edilen 42 işletmeye idari para cezası uygulandı.

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