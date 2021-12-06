Van Büyükşehir Belediyesi engelli personellerini unutmadı

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Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan engelli personellere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle karanfil verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinin Dünya Engelliler Günü vesilesiyle etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurum içerisinde çalışan engelli personellere karanfil verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Tanış ve Engelli Şube Müdürü Sibel Çıtakgül tarafından verilen karanfille engelli personellerin günleri kutlandı.

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