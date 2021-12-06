Odunlukta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

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Van'ın Muradiye ilçesinde odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekipleri zamanında müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, odunluktaki kömür ve odunlar ise tamamen yandı.

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