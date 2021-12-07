Van’da ‘Magnum’lu aramada 104 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan ikamet ve araçta narkotik köpeği ‘Magnum’ ile yapılan aramada, 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde daha önce tespiti yapılan ikamet ve araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile arama yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan aramada 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma yapıldığını belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İlimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan ikamet ve araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile yapılan aramada; 203 paket halinde 104 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak (1) şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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