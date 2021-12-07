'Magnum'lu aramada 104 kilo eroin ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Magnum' ile ev ve park halindeki araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi ,1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-07 08:11:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.