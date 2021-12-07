Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi’nin çehresi değişti. Yapılan çalışmalarla ışıl ışıl olan cadde, yeni haliyle göz kamaştırıyor.

Uyguladığı ‘Prestij Cadde’ uygulamalarıyla kentte marka değer kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en eski caddesi olan 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi’ni baştan aşağı yeniledi. Çalışmalar sonucu modern bir görüntüye kavuşan cadde, kentin en güzel caddelerinden biri haline geldi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca uygulanan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında yenilenen Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki Sıhke Caddesi, yapılan çalışmalarıyla hakkettiği değere kavuştu. Altyapısıyla birlikte yenilenen caddede asfalt, kaldırım, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, engelli yürüme bandı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapıldı. Yeşil dokusu muhafaza edilen caddede Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yol kenarındaki mevcut ağaçlara ilave olarak kestane ve akçaağaç dikilirken, refüjde ise 6 metrede bir olmak üzere mazı ağaçları dikimi yapıldı.

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen caddede, yaya yolu ve refüje 16 bin 500 metrekare andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, 1,6 kilometrelik caddede engelli yürüme bandı, 106 adet dekoratif aydınlatma ve yaklaşık 27 bin metrekarelik yol ağına sıcak asfalt uygulandı. Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut elektrik hatlarının yer altına alındığı caddede kaldırım altında fiberoptik hattı çekilirken, Semaver Kavşağı’nda bulunan park ile Dabbağoğlu Parkı da yenilendi.

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