VANTB’den eğitime destek

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Türk Telekom Fen Lisesine kitap desteğinde bulundu.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun kütüphanesine kitap desteğinde bulunan Başkan Süer, lisenin her yıl Türkiye’nin en iyi bölümlerine ve üniversitelerine öğrenci gönderdiğini hatırlattı. Süer, "Okulumuz idarecilerini ve öğretmenlerini bir kez daha tebrik ediyor ve bu başarılarının katlanarak devam etmesini temenni ediyoruz. Öğrencilerimize de kolaylıklar diler, onlardan gelen güzel haberlerin bizleri her zaman gururlandıracağını bilmelerini isteriz" dedi.



"Kitap okuyan öğrenciler donanımlı olur"

Her anlamda sağlıklı bir toplumun temelinde eğitim olduğu gerçeğine değinen VANTB Başkanı Süer, "Kitap okuyan öğrenciler, çok daha donanımlı ve özgün bireyler olabilirler. Böylece milletine ve devletine faydalı insanlar olarak hayata atılabilirler. Bu anlamda yeni nesillerimizi yetiştirebilmek adına büyük emek veren eğitim camiasına destek sunmak bizler için bir onurdur. Özellikle kitap okuyan, ufku geniş ve özgüvenli öğrenciler hepimizin hedefidir. Van Ticaret Borsası olarak istenilen bir düzeyde eğitim için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Gözen ve öğretmenler de Başkan Süer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

