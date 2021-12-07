Su giderine düşen köpek kurtarıldı

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Van’ın Erciş ilçesinde su giderine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, su giderine sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpek kurtarılarak doğaya bırakıldı.

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