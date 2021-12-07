Van Valisi Bilmez: Sınırda beklenen göç dalgası gerçekleşmedi



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bölgede iyi bir dönemi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Afganistan'da Taliban yönetimi devraldıktan sonra beklenen göç dalgası vardı. Bu göçün de İran üzerinden Van'a yöneleceğine dair ciddi endişe vardı. Alınan tedbirler sayesinde sınırın geçilemeyeceği, buradan geçmenin mümkün olmadığı, beklenen büyük dalganın gerçekleşmediği görüldü" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında düzenlenen 'Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.

Vali Bilmez, sınırda alınan tedbirleri artırarak sürdürüceklerini belirtip, Afganistan'da ve bölgede yaşanan gelişmelerin, bu bölgenin sınır geçişini her zaman önemli kıldığını söyledi. Bu yıl yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak için Özel Harekat Başkanlığı'ndan 35 tim, 50 zırhlı araç ve 750 personel görevlendirildiğini kaydeden Vali Bilmez, "Önümüzdeki yıl bu görevlendirmelerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan buradaki birliklere destek olmak üzere takviye birlikler gönderildi. Sınır birliklerine takviye birlikler görevlendirildi. Bu görevlendirmeler devam edecek. Bunların tamamını bugün masada değerlendireceğiz" dedi.

'SINIRDA ALINAN TEDBİRLER SÜREKLİ ARTIRILACAK'

Bölgede iyi bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Vali Bilmez, "Afganistan'da Taliban yönetimi devraldıktan sonra beklenen bir göç dalgası vardı. Bu göçün de İran üzerinden Van'a yöneleceğine dair ciddi endişe vardı. Alınan tedbirler sayesinde sınırın geçilemeyeceği, buradan geçmenin mümkün olmadığı, beklenen büyük dalganın gerçekleşmediği görüldü. Bu sene maruz kaldığımız göç baskısının geçen seneden daha fazla olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ama bu sene aldığımız tedbirler bir önceki yıla göre daha üst düzeydeydi. Sınırda alınan tedbirler sürekli artırılacak. Son 1,5 yıl içinde 117 monoblok ve lego kule, ilave karakollar, 233 kilometre hendek kazımı, sınırda yollar yapıldı, jileti tel çekildi. Sınır hattının hemen arkasında jandarma birlikleri 7/24 esasına göre görev yapıyor. Emniyet birimleri de destek verdi. Sınır hattında jandarmaya yardımcı olmak üzere karma timlerde korucular görevlendirildi. Sınır hattında görev yapmaları için sadece Van'da 500 korucunun alımı gerçekleştirildi. Kara yollarında güvenliğin sağlanmasıyla düzensiz göçmen taşımacılığı Van Gölü'ne kaydı. Bunun üzerine gölde görev yapmak üzere Sahil Güvenlik birimi kuruldu. Bir bütün olarak Bitlis, Van, Hakkari zaman zaman Ağrı ekipleriyle bazen de Siirt ve Muş ile koordinasyon içindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-12-07 13:29:59



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