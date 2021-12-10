Jandarmadan kan bağışı

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Van İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kışlasına kurulan Kızılay'ın kan bağışı aracına gelen rütbeli personel ve askerler kan verdi. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı faaliyetinin belirli zamanlarda düzenlenerek Kızılay’a her zaman destek olunacağı belirtildi.

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