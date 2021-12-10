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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel mağdurlarına küçükbaş hayvan desteği

İHA

Sel mağdurlarına küçükbaş hayvan desteği

Van’ın Başkale ilçesinde, yaşanan sel felaketi nedeniyle hayvanları telef olan çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.
Başkale’de temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde küçükbaş hayvanları telef olan çiftçilere, küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gönderilen bin 179 adet koyun Başkale Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından çiftçilere teslim edildi. Selde en çok zararı gören Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallelerindeki 33 çiftçiye bin 179 küçükbaş ve 5 adet büyükbaş teslim eden Başkale Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, “Geçtiğimiz temmuz ayında ilçemizde meydana gelen sel afetinde hayvanları telef olan çiftçilerimize yeni hayvanlarını teslim ettik. Allaha çok şükür devletimizin sayesinde çiftçilerimizin zararını karşılamış olduk. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gedikbaşı Mahallesinde ikamet eden ve selde 123 küçükbaş hayvanı telef olan Ferit Aytekin isimli çiftçi de, “123 hayvanım selden dolayı telef oldu. 90 tanesi tespit edildi. Bana yenisini verdiler. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim ”ifadelerini kullandı.
Kavurgalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun da tüm köylülerinin adına her zaman yanlarında oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Torun, “Yazın sel nedeniyle köyümde yaklaşık 650 koyun telef oldu. Devletimiz her zaman olduğu gibi sel zamanında da yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize köyüm adına teşekkür ediyorum. Telef olan koyunlarımızın yerine yenileri verildi ”şeklinde konuştu.

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