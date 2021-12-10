Van'da selde hayvanları ölen çiftçilere 1179 küçükbaş verildi



Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, 5 ay önce meydana gelen sel felaketinde hayvanları ölen çiftçilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 1179 küçükbaş hayvan verildi.

Başkale'ye bağlı Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallelerinde 28 Temmuz'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1179 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan öldü. Selin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında çiftçilere, ölen hayvanların yerine yenileri verildi. Hayvanlar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçeye bağlı mahallelerde 1179 küçükbaş hayvanın öldüğünü, bu hayvanların yerine, sahiplerine yeni hayvanlar verdiklerini söyledi. Tepe, "Geçtiğimiz temmuz ayında ilçemizde meydana gelen sel afetinde hayvanların telef olduğunu tespit ettik. Çiftçilerimizin hayvanlarının yerine yenilerini teslim ettik. Allaha çok şükür devletimizin sayesinde çiftçilerimizin zararını karşılamış olduk. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gedikbaşı Mahallesi sakini Ferit Aytekin, selde 123 hayvanının öldüğünü belirterek, "Bunların 90 tanesi tespit edildi. Hepsinin yerine bana yenisini verdiler. Devlet büyüklerimiz bizleri yalnız bırakmayıp destek verdikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kavurgalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun da, "Yazın sel nedeniyle köyümüzde yaklaşık 650 koyun telef oldu. Devletimiz sel zamanında da her zaman da yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize köyüm adına teşekkür ediyorum. Ölen koyunlarımızın yerine yenileri verildi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-12-10 11:15:12



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