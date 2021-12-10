Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van'a geliyor

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Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, Van’da etkinlik gerçekleştirecek.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından milli şuurumuzun geliştirilerek Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 180 günlük eylem planında yer alan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, belirlenen rota çerçevesinde organizasyonlarına devam etmektedir. Bu kapsamda 232425 Aralık 2021 tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu’nun bulunduğu alanda, Çanakkale Savaşları’nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılması ve aktarılması amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirilecektir” denildi.

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