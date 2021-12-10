Van’da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Van’da aranması olduğu tespit edilen 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “3 9 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 66 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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