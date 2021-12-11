Vali Bilmez, selde komşusu tarafından kurtarılan Kader'i yeni evlerinde ziyaret etti



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 31 Temmuz'daki sel felaketinde komşusu tarafından kurtarılan Kader Yurtseven'i yeni evlerinde ziyaret etti. Vali Bilmez sel nedeniyle yaşanan sorunları giderdiklerini söyledi.

Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz akşamı etkili olan sağanak, sele neden oldu. Mahalledeki 10 ev sel suları nedeniyle tamamen yıkılırken, 38´i ağır olmak üzere, 82 ev de hasar gördü. İlçeye bağlı mahallelerde 900 hayvan sele kapıldı. Evleri yıkılan, sele kapılan Kader Yurtseven ise bu sırada kendisini fark eden Emine Sıcak tarafından son anda kurtarıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'ni bir kez daha ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vali Bilmez, İlçe Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, DSİ Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte hayırsever bir kişinin sağladığı destekle ev sahibi olan Kader Yurtseven'i yeni evinde ziyaret etti. Kader Yurtseven ve ailesiyle sohbet eden Vali Bilmez, onların sıkıntılarını dinledi.

Ziyaret sonrası köy meydanında mahallelilerle bir araya gelen Vali Bilmez, selden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığını, bundan sonra da gerekli çalışmaların aralıksız süreceğine belirtti. Vali Bilmez, daha sonra Esenyamaç´ta kurulan konteyner kentte inceleme yaptı. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-12-11 13:30:25



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