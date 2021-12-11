Polisten minik Ali Hamza’ya doğum günü sürprizi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik Ali Hamza’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi’nde ikamet eden Ali Hamza’yı ziyaret etti. Çok sevdiği polis ağabeyleri ve ablaları tarafından doğum günü sürprizi yapılan Ali Hamza’nın yaş günü kutlandı. Ali Hamza, sürprizlerinden dolayı polislere teşekkür etti.

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