Van polisi taksicileri bilgilendirdi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafını bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, ilimiz merkezinde bulunan 11 taksi durağını ziyaret etti. Taksici esnafına; hırsızlık, oto hırsızlığı ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

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