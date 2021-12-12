Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 5. haftayı da kayıpsız kapattı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 73 Şırnak Belediyesporu 31 mağlup etti.

Sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, geri de kalan 5 haftada namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda 73 Şırnak Belediyespor Kadın Voleybol Takımını ağırlayan Van temsilcisi, ilk iki sette 2518 ve 2515 ile galip geldi. 3. sette misafir takım 2325 seti alarak skoru 21 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen son sette ise 2522 skorla karşılaşma 31 Van temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Van ekibi bir maç eksiğiyle aynı puandaki 73 Şırnak Belediyespor ile liderliği paylaştı.

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