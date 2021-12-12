Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi

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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 2 bin 262 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘20212022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri’ kapsamında İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. 610 Aralık

2021 tarihleri arasında “20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında 21 okuldaki 2 bin 262 öğrenciye temel trafik eğitimi verildi.

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