Güneşli havayı fırsat bilenler park ve piknik yerlerine akın etti

Van'ın Erciş ilçesinde havanın güzel olması nedeniyle birçok vatandaş park ve piknik yerlerine akın etti.

Erciş’te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, uzun bir aradan sonra park ve halı sahalara akın etti. Birçok insanın piknik, bazılarının ise yürüyüş yaptığı Erciş sahili bahardan kalma günlerini yaşadı. Hafta sonu olması nedeniyle aileleriyle dışarı çıkan vatandaş yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda doyasıya eğlendi.

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