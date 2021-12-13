Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlendiği operasyonda 102 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheli ya da şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-13 08:59:50



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