Parmakta sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkarttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parmakta sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkarttı

İHA

Parmakta sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkarttı

Van'da bir vatandaşın parmağında sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.
Parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimine başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu vatandaşın parmağında sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı.
AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimi doktorları tarafından parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş için yapılan ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilerek, “Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden ekiplerimize iletilen ihbar ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine derhal intikal eden arama kurtarma ekiplerimizin yapmış oldukları titiz çalışma sonunda yüzük sıkıştığı yerden özel aletlerle kesilerek çıkarılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için finalinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Müzemiz her yönüyle birinci olmayı hak ediyor”
YEREL HABERLER Van Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için ...
Bu yıl 100 yavru Van kedisi dünyaya geldi
YEREL HABERLER Bu yıl 100 yavru Van kedisi dünyaya geldi
Van Büyükşehir Belediyesi daha güvenli parklar için harekete geçti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi daha güvenli parklar için ...
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 26 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 26 kişi tutuklandı
Van’da 10 organizatör hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 10 organizatör hakkında işlem yapıldı
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Milletvekili Gülaçar TBMM Genel Kurulunda ailenin önemine dair konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar TBMM Genel Kurulunda ailenin ...
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Öğrencilerin harçlıklarıyla Van’dan Antalya’ya kardeşlik köprüsü Öğrenciler, harçlıklarıyla Çobanoğlu’na akülü sandalye aldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin harçlıklarıyla Van’dan Antalya’ya ...
Güneşli havayı fırsat bilenler park ve piknik yerlerine akın etti
YEREL HABERLER Güneşli havayı fırsat bilenler park ve piknik ...
10 aydır nöbet tutulan bölgede kazı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER 10 aydır nöbet tutulan bölgede kazı çalışması devam ...
Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 5. haftayı da kayıpsız kapattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 5. ...
Van polisi taksicileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Van polisi taksicileri bilgilendirdi
Polisten minik Ali Hamza’ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten minik Ali Hamza’ya doğum günü sürprizi
Vali Bilmez, selde komşusu tarafından kurtarılan Kader'i yeni evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, selde komşusu tarafından kurtarılan ...
Arka bacakları felçli tilkiye protez takıldı
YEREL HABERLER Arka bacakları felçli tilkiye protez takıldı
Van Erek Beş Yıldız SK 1. Lig’e göz dikti
YEREL HABERLER Van Erek Beş Yıldız SK 1. Lig’e göz dikti
DEAŞ'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan Saadat, boşanmak için eşini arıyor
YEREL HABERLER DEAŞ'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan Saadat, boşanmak ...
Van’da “Söz Gençlikte” söyleşisi
YEREL HABERLER Van’da “Söz Gençlikte” söyleşisi
Vali Bilmez, selden kurtulan Kader’i yeni evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, selden kurtulan Kader’i yeni evinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.