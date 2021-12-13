Van merkezli operasyonda 8 tutuklama

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Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli Mersin ve Mardin illerinde 10.12.2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 13.12.2021 günü sevk edildikleri adli makamlarca 7 şüpheli şahıs adlı kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

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