Van merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 8 tutuklama

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN merkezli 3 ilde tefecilik ve yağma suçlarına karışanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'nitelikli yağma', 'yağmaya teşebbüs', 'tefecilik', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Van merkezli Mersin ve Mardin'de 4 gün önce operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-12-14 08:21:06
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