Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın Başkale ilçesi öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 9, Bitlis’te 5, Muş’ta 4 ve Hakkari’de 8 derece olması beklenmektedir” denildi.

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