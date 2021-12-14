Van TSO “Mükemmeliyet Merkezi” oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye’de 21 Oda/Borsanın Mükemmeliyet Merkezi’ne dönüştürülmesi projesi kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası ‘Mükemmeliyet Merkezi’ seçildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarla 365 oda/borsa arasında öne çıkarak, kurulacak 21 Mükemmeliyet Merkezi’nden biri olacak. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van TSO üyeleri için yeni bir dönemin başlayacağını müjdeledi. Başkan Takva, Van TSO’nun Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek olmasının oda üyelerine çok önemli değerler katacağına işaret etti. Takva, “KOBİ’lerin afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliği kapasitelerini destekleyen Sağlam KOBİ Projesi, TOBB, IDEMA, YBI, Google.org ve Google Türkiye ile yaptığı işbirliği kapsamında KOBİ’lere yönelik aktiviteler tasarlamış ve içerikler oluşturmuştur. Bu kapsamda TOBB önerisiyle ülkemizde 21 OdaBorsa Mükemmeliyet Merkezi olarak seçilmiştir. Van TSO’nun gerek A Sınıfı Oda statüsünde olması gerekse ulusal ve uluslararası platformlarda yaptığı çalışmalar TOBB’nin de dikkatini çekmiş ve Van TSO bu önemli projenin bir parçası olmuştur. KOBİ’ler başta olmak üzere üyelerimize çok değerli hizmetlerin sunulacağı yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Ben odamızı bu noktaya taşıyan tüm organlarımıza teşekkür ediyor, sürecin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlam KOBİ Projesi kapsamında Van TSO’nun Mükemmeliyet Merkezi’ne dönüştürülmesi sürecinin başlatılması hususunda IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan ve Proje Uzmanı Berfu Çopur’un katılımıyla gerçekleştirilen programda ise yasal mevzuatlara uygunluk, yetkinlik düzeyleri, üye destek mekanizmaları, yönetişim planı gibi ana başlıklar altında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, “Odamızın bu proje kapsamında yer alan 21 odadan biri olmasını gurur verici bir hak teslimi olarak görüyorum. Odamız üyelerine verdiği A Sınıfı hizmet standardı TOBB tarafından bir kez daha tescillendi. Projenin ilerleyişi ile ilgili olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Üyelerimize vereceğimiz eğitimlerle Sağlam KOBİ Projesinin ve Sağlam KOBİ haritasının ne olduğunu anlatacağız. Üyelerimize yönelik destek mekanizmaları, saha ziyaretleri, özel danışmanlıklar ve yönetişim hususları önceliğimiz olacak. Ayrıca yapılacak işbirliği çalışmaları ile üyelerimizin iş sürekliliği ve yerel ekonominin desteklenmesi sağlanacak. Sürecin ilimiz iş dünyasına çok önemli değerler katacağına inanıyoruz. TOBB başta olmak üzere tüm proje taraflarına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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