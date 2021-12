Van Büyükşehir Belediyesinden çevre hassasiyeti

– Van Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu belediyecilik hizmetlerine her gün bir yenisini eklerken, katı atık entegre tesisi ve Van Gölü’ndeki dip çamuru temizleme çalışmasıyla da büyük takdir topladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu belediyecilik hizmetlerine her gün bir yenisini ekliyor. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, toplumun her kesimine de ulaşıyor. Kentin en büyük çevresel sorunlarını çözen Van Büyükşehir Belediyesinin Katı Atık Entegre Tesisi ve Van Gölü’ndeki dip çamuru temizleme çalışması da vatandaştan büyük takdir topladı.



35 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerden biri olan entegre katı atık tesisinde çöpten elektrik enerjisi üretiyor. Günde ortalama bin ton çöpün getirildiği tesiste, teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yıllarca "Vahşi depolama" yapılan bölgede ise görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan çevreci proje sayesinde eski çöpten de elektrik elde ediliyor. VanÖzalp karayolunda bulunan katı atık entegre tesissinin 1. etabı devreye alınırken, yapımı tamamlanan 2. etabı ise açılış için gün sayıyor. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete girmesiyle yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak.



Aktarma istasyonlarında günlük 250 ton çöp toplanıyor

Ekolojiye büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin de çöp sorununu bitirdi. Van merkezde yapılan entegre katı atık tesisine bağlantılı olarak ilçelerin çöp sorununu bitirmek için üç bölgeye kurulan çöp transfer istasyonları tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. Muradiye, Erciş ve Çaldıran, ilçelerinin çöplerinin toplandığı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonunda günlük 150 ton, Özalp ve Saray ilçelerine ait Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonunda 60 ton, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonunda ise 40 ton çöp toplanılıyor.



Van Gölü dip çamurundan arındırılıyor

Uzun yıllar büyük ihmaller sonucu hızla kirlenen Van Gölü için de 2021 yılında önemli bir projenin startı verildi. Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için dip çamuru temizleme çalışmalarını başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır gölde titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 25 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. 3 etap olarak yapılacak olan temizlik çalışmalarında göl dibinden toplam 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek.



Yıllık bin 500 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarından topladığı atıkları Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Ayda ortalama 120 ton tıbbi atık bertaraf edilen tesis, Van Büyükşehir Belediyesinin bütçesine de maddi katkı sağlıyor.



Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu. Van Büyükşehir Belediyesinin ana binasında hizmet veren müdürlük, iklim değişikliği ile ilgili önemli projeler hazırlamayı hedefliyor.



Büyükşehir ilçelerin eski çöp alanlarını ağaçlandırdı

Van Gölü’nün korunması ve daha yeşil bir Van için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin eski vahşi çöp depolama alanlarını ağaçlandırdı. Gevaş’ta Akdamar Adası’nın karşısında yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan çöplük alanını bu kapsamda ağaçlandırdı. Gürpınar ve Çatak ilçelerinin vahşi depolama alanları ıslah edilerek kapatıldı. İki ilçenin eski çöp alanlarının ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor.



Feqiye Teyran Türbesi onarıldı

Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Feqiyê Teyran’ın türbesinin bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, türbe etrafında bulunan ahşap patika yolunu doğasına uygun patika taşıyla yeniledi.



Sündüz Şehitleri için anıt

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası’na giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için şehitlik anıtı yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilçe mezarlığında 8 metre olarak inşa edilen anıtın yanı sıra şehit mezarları da mermer ile kaplandı. Çevre duvarı da yenilenen şehitliğin gece aydınlatılması yapıldı.



Mezarlıkların çevre duvarları yenileniyor

Kent estetiği ve yolların genişletilmesi çalışmaları kapsamında kent merkezindeki mezarlıkların duvarları yenileniyor. İl genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımlarına özen gösteren Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Garipler Mezarlığı’nın çevre duvarını yeniledi. Çalışmaların bittiği mezarlıklarda kente yakışır çevre duvarı inşa edilirken, mezarlık içinde bulunan bekçi kulübesini de yıkarak yerine yenisi inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan ve yıllardır çevre duvarı olmayan Karpuzalan ve Kavuncu mahalle mezarlıklarına da çevre duvarları ve bekçi kulübeleri yapıldı.



Mezarlıklar yabani otlardan arındırıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırıldı. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve banklarda bakım ve onarımdan geçirildi.



Sürekli hafriyat denetimleri yapılıyor

Daha temiz ve yaşanabilir bir Van için çalışmalar yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, hafriyat ve inşaat yıkıntıları için döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2 araç ve 4 personel ile 7/24 saha denetimleri yapılıyor. Kent merkezi ve göl çevresine hafriyat dökenlere ağır cezalar veriliyor. Hafriyat denetimleri ile birlikte görüntü, su ve toprak kirliliklerinin önüne geçilmektedir.



Yıl boyunca dere ve sahil temizliği yapıldı

Van Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için büyükşehir belediyesi çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda gölün korunması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, derelerde ve sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, göle akan dere yataklarında bulunan mazgalları yıl boyunca çöplerden arındırdı. 2021 yılında dereler ve sahillerde yaklaşık 200 ton evsel atık toplandı.



463 adet ahır yıkıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ahırlarla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ilçe belediyeleri ile Van Gölü’nü kirleten 463 adet hayvancılık işletmesini yıktı. Hayvansal atıkları çevreye saçan ve yeterli altyapısı bulunmayan ahır ve çiftliklerle ilgili gerekli cezai yaptırımlarda uygulanıyor.

