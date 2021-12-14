Köy yakınına inen dağ keçilerini görüntülediler

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Hakan SARI/ SARAY, (Van) (DHA)VAN'ın Saray ilçesi, Turan köyü kırsalında sürü halinde dolaşan dağ keçileri, köylüler tarafından görüntülendi.

Koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy merkezine yakın noktalara kadar iniyor. Saray ilçesine bağlı Turan köyü çevresinde gezinen dağ keçileri, beyaza bürünen dağın yamacından zirveye doğru kaçarken görüldü. Dağ keçileri, kısa süre sonra gözden kayboldu. Köyde yaşayanlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dağ keçilerini görüntüleyen Fatih Elter "Eskiden bu bölgede sık sık dağ keçileri görüyorduk. Yasak avlanmalar yüzünden uzun yıllardır dağa keçileri görmemiştik. Tekrar bu güzel hayvanların burada yaşadığını görmek, bizleri mutlu etti. Bu tür nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları korumamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2021-12-14 11:09:39



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